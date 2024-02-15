Пропагандистские СМИ в восторге: Кайли Дженнер сфотографировалась в шубе российского бренда

Влиятельница собрала образ ко Дню святого Валентина с верхним нарядом от Nereja. Более того, она почти полностью повторила стайлинг шубы из оригинальной рекламной кампании.

Некоторые западные знаменитости не утруждают себя принципами и продолжают выбирать для образов наряды дизайнеров из страны-оккупанта даже после двух лет полномасштабной войны. Их совсем не тревожит геноцид, который россияне совершают на украинских землях, однако они радостно романтизируют в аутфитах настроение “русской девушки”. И оказалось, что Кайли Дженнер – среди таких звезд.

Смотрите также Тина Кароль надела латексное платье от бренда Nue: сколько стоит наряд певицы

Образ блогера

Дженнер выложила в инстаграме фотографии, которые посвятила Дню влюбленных. На фотографиях она позирует в джинсах Levis 501, туфлях с острым носком и в шубе от российского бренда Nereja.

И похоже, что стилисты телезвезды Маккензи Гранквист и Александра Роуз почти полностью воссоздали оригинальный образ московских дизайнеров.

Позже звезда поделилась еще одним фото в российском наряде – это уже не кадры из фотосессии, а селфи с авто.



Кайли Дженнер в шубе российского бренда / Фото из инстаграма влиятельницы

СМИ страны-оккупанта, которые пишут о моде, уже пестрят заголовками о гордости за российских дизайнеров. В то же время сама Дженнер решила не отмечать бренд в заметке инстаграма.

Другие скандалы со звездами