Некоторые западные знаменитости не утруждают себя принципами и продолжают выбирать для образов наряды дизайнеров из страны-оккупанта даже после двух лет полномасштабной войны. Их совсем не тревожит геноцид, который россияне совершают на украинских землях, однако они радостно романтизируют в аутфитах настроение “русской девушки”. И оказалось, что Кайли Дженнер – среди таких звезд.
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Образ блогера
Дженнер выложила в инстаграме фотографии, которые посвятила Дню влюбленных. На фотографиях она позирует в джинсах Levis 501, туфлях с острым носком и в шубе от российского бренда Nereja.
И похоже, что стилисты телезвезды Маккензи Гранквист и Александра Роуз почти полностью воссоздали оригинальный образ московских дизайнеров.
Позже звезда поделилась еще одним фото в российском наряде – это уже не кадры из фотосессии, а селфи с авто.
Кайли Дженнер в шубе российского бренда / Фото из инстаграма влиятельницы
СМИ страны-оккупанта, которые пишут о моде, уже пестрят заголовками о гордости за российских дизайнеров. В то же время сама Дженнер решила не отмечать бренд в заметке инстаграма.
Другие скандалы со звездами
- Дженнифер Лопес снялась для обложки своего альбома This Is Me Now в комбинезоне от одного из самых известных российских брендов YANINA Couture. Основательницы живут в Монако, но производится одежда в Москве.
- А россиянка Ирина Шейк надела бра от украинского бренда на мартовскую обложку Vogue British. Ранее модель попала в громкий скандал из-за фашистской буквы Z. В день когда оккупанты совершили очередной террористический акт в Виннице в 2022 году, она показала своей многомиллионной аудитории, как парится в русской бане и ест салат оливье. Модель подписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Русские в среду)".