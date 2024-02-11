Кайли Дженнер опубликовала в инстаграме фото с новой яркой прической. Звезда сериала "Семейство Кардашян" отошла от своего привычного стиля брюнетки с волнистыми волосами до плеч.

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Новая стрижка фэшн-дивы

Теперь знаменитость имеет изящный боб, который подчеркивает ее великолепную линию подбородка и шею. Челку она уложила на бок.

Американская предпринимательница поделилась несколькими постами, в которых показала укладку и стилизацию новой прически. Она надела черный укороченный топ без бретелек и юбку в тон.



Кайли Дженнер с новой прической / Фото из инстаграма звезды

Одну из фотографий Кайли подписала: "Крис Дженнер дрожит". Все потому, что короткое каре – прическа, которой уже долгое время не изменяет глава семьи Кардашян Крис Дженнер. Поэтому когда ее младшая дочь решилась обрезать волосы, многие люди начали их сравнивать.

Но еще больше подписчиков светской львицы написали, что теперь она похожа на своего парня – актера Тимоти Шаламе. Комментарий под фото об "эффекте бойфренда" за сутки набрал более 20 000 лайков.

Что известно об отношениях Шаламе и Дженнер

Впервые о романе между актером и инфлюенсеркой заговорили в апреле 2023 года. Однако впервые пара вместе появилась на публике только в сентябре – на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Таблоиды пишут, что они познакомилмсь благодаря сестре Кайли – Кендалл Дженнер, – которая хорошо дружит с Шаламе.

А недавно пара очаровала публику на церемонии награждения "Золотой глобус". Они, кажется, даже вместе продумывала праздничные образы – и актер, и влиятельница были одеты в черное.

Яркие выходы Кайли Дженнер