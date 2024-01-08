Церемония награждения кинопремии "Золотой глобус" прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Пожалуй, самой влюбленной парой на ней стали актер фильма "Вонка" и известная инфлюэнсерка.

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Изысканное свидание на "Золотом глобусе"

На красной дорожке перед фотографами Шаламе позировал один. Однако уже в зале фотографы подловили, как он шел за руку с Дженнер. Пара, кажется, даже вместе продумывала праздничные образы. Ведь и актер, и инфлюэнсерка были одеты в черное.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вместе идут к столикам: видео

Уже за столиком влюбленные не сдерживали чувств. Кайли нежно проводила рукой по пиджаку Тимоти, после чего актер поцеловал свою избранницу. Знаменитости мыло общались все время и не заметить огонек влюбленности между ними было просто невозможно. Кадры их разговора несколько раз транслировали на широких экранах, но влюбленные не обращали внимание.

Смотрите видео трогательного разговора влюбленных:

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Что известно об отношениях Шаламе и Дженнер

Впервые о романе между 28-летним актером и 26-летней инфлюэнсеркой заговорили в апреле 2023 года. Однако только в начале сентября пара вместе появилась на публике – это было на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе. Влюбленные страстно целовались и обнимались.

Кстати, по данным СМИ, пара познакомилась благодаря сестре Кайли – Кендалл Дженнер, – которая хорошо дружит с Шаламе.

В прошлом Кайли находилась в отношениях с рэпером Тревисом Скоттом, от которого родила двоих детей, но их отношения не сложились из-за измен исполнителя. Тимоти встречался Лили-Роуз Депп и Эйсой Гонсалес.