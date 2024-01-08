Церемонія нагородження кінопремії "Золотий глобус" відбулася 8 січня у Лос-Анджелесі. Мабуть, найзакоханішою парою на ній стали актор фільму "Вонка" та відома інфлюенсерка.

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Вишукане побачення на "Золотому глобусі"

На червоній доріжці перед фотографами Шаламе позував один. Однак вже в залі фотографи підловили, як він йшов за руку з Дженнер. Пара, здається, навіть разом продумувала святкові образи. Адже і актор, і інфлюенсерка були одягнені у чорне.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер разом йдуть до столиків: відео

Вже за столиком закохані не стримували почуттів. Кайлі ніжно проводила рукою по піджаку Тімоті, після чого актор поцілував свою обраницю. Знаменитості мило спілкувалися весь час і не помітити вогник закоханості між ними було просто неможливо. Кадри їхньої розмови кілька разів транслювали на широких екранах, але закохані на це не зважали.

Дивіться відео зворушливої розмови закоханих:

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Що відомо про стосунки Шаламе і Дженнер

Уперше про роман між 28-річним актором та 26-річною інфлюенсеркою заговорили у квітні 2023 року. Однак лише на початку вересня пара разом з'явилася на публіці – це було на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі. Закохані пристрасно цілувалися та обіймалися.

До речі, за даними ЗМІ, пара познайомилася завдяки сестрі Кайлі – Кендалл Дженнер, – яка добре товаришує з Шаламе.

У минулому Кайлі перебувала у стосунках з репером Тревісом Скоттом, від якого народила двох дітей, але їхні стосунки не склалися через зради виконавця. Водночас Тімоті зустрічався Лілі-Роуз Депп та Ейсою Гонсалес.