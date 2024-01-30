Известная инфлюэнсер, бизнесвумен и одна из звезд реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер прилетела в Париж на Неделю моды.

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Звезда уже успела посетить показы Jean Paul Gaultier x Simone Rocha Haute Couture, Valentino и приехала с дочерью на показ Jacquemus.

На шоу Valentino Кайли Дженнер с дочерью пришли в черных длинных платьях с украшением в перях, а вот для следующего показа знаменитость решила подобрать кардинально другие образы.

Образ Кайли Дженнер

На показ Jacquemus Spring 2024 года Кайли и Сторми пришли в красных платьях. Звездная мамочка выбрала миниплатье с шифоновой вставкой на плечах, которая сделала их немного громоздкими. Платье удачно подчеркивает стройную талию инфлюэнсерши. Образ Кайли дополнили красные туфли на каблуке и черные очки.

Сторми Уэбстер, которую Кайли Дженнер родила от Тревиса Скотта, была одета в стильную красную футболку с завязанными рукавами спереди и кожаных красных брюках. Образ девочки дополняли красные кроссовки.

Рядом с Кайли Дженнер сидела бывшая жена Венсана Касселя – модель Тина Кунаки и актер сериала "Элита" Арон Пайпер.

В своем инстаграмме Кайли Дженнер показала образ, в котором собралась на вечеринку Jacquemus. Она надела красные колготки с босоножками и длинную красную шубу с поясом.



Модный образ Кайли Дженнер / Фото с инстаграмма знаменитости