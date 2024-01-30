Відома інфлюенсерка, бізнесвумен та одна із зірок реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер прилетіла в Париж на Тиждень моди.

Зверніть увагу Джинсовий костюм – тренд весни: з чим його носити показує Ельза Госк

Зірка вже встигла відвідати покази Jean Paul Gaultier x Simone Rocha Haute Couture, Valentino та завітала з донькою на показ Jacquemus.

На шоу Valentino Кайлі Дженнер з донькою прийшли в чорних довгих сукнях з оздобленням пір’я, а от для наступного показу знаменитість вирішила підібрати кардинально інші образи.

Образ Кайлі Дженнер

На показ Jacquemus Spring 2024 Кайлі та Стормі прийшли в червоних сукнях. Зіркова матуся обрала мінісукню з шифоновою вставкою на плечах, яка зробила їх трохи громіздкими. Сукня вдало підкреслює струнку талію інфлюенсерки. Образ Кайлі доповнили червоні туфлі на підборах та чорні сонцезахисні окуляри.

Стормі Вебстер, яку Кайлі Дженнер народила від Тревіса Скотта, була одягнена у стильну червону футболку із зав’язаними рукавами спереду та шкіряних червоних штанах. Образ дівчинки доповнювали червоні кросівки.

Поруч з Кайлі Дженнер сиділа колишня дружина Венсана Касселя модель Тіна Кунакі та актор серіалу "Еліта" Арон Пайпер.

У своєму інстаграмі Кайлі Дженнер показала образ, в якому зібралася на вечірку Jacquemus. Вона одягнула червоні колготки з босоніжками та довгу червону шубу з поясом.



Модний образ Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму знаменитості