Париж збирає в ці дні неймовірну кількість знаменитостей та відомих осіб, які приїжджають на покази в рамках Тижня моди. Усі звикли приковувати свою увагу до Кайлі Дженнер та її бойфренда Тімоті Шаламе, втім світська левиця вирішила всім нагадати про свою 5-річну донечку Стормі.

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Образ Кайлі Дженнер і Стормі

Засновниця бренду Kylie Cosmetics завітала на показ Valentino Haute Couture весна-літо 2024 в рамках Тижня моди в Парижі. Кайлі Дженнер обрала для себе та доньки довгі чорні сукні. Інфлюенсерка одягнула чорну сукню-бюстьє з вирізами на спині, яку доповнювала накидка з пір’ям.

Стормі одягнула чорну сукню на довгий рукав, яку прикрашали пір’я на рукавах. Обоє позували перед камерами у чорних сонцезахисних окулярах. Стилісти зібрали волосся Кайлі в пучок та довершили образ масивними сережками.

Розкішний аутфіт у чорному кольорі Кайлі Дженнер доповнила сумкою у формі пів місяця з атласного матеріалу. На модний показ молода мільйонерка приїхала зі своєю мамою Кріс Дженнер.



Кайлі Дженнер прийшла з донькою на модний показ / Фото Getty Images

Повертаючись після модного шоу в готель, Кайлі радо давала прихильникам, які чекали на неї біля входу автографи та навіть робила з ними селфі, мило посміхаючись на камеру.