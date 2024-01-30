Знаменита манекенниця на своєму прикладі показала, як носити джинсовий костюм навесні. Ельза Госк завжди вміла з простих елементів гардероба створити стильний look, тож і цього разу стилізувала базові речі, які відмінно поєднуються між собою.

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Образ Ельзи Госк

Відома шведська модель одягнула білу майку, яку поєднала з джинсовою мініспідницею та подовженою сорочкою. Аутфіт Ельза доповнила блакитними кросівками Adidas Gazelle та високими білими шкарпетками. Довершили образ коричнева сумка та чорні сонцезахисні окуляри.

Свою донечку Ельза Госк одягнула у схожий образ. Ельза стилізувала її біле плаття з джинсовою курткою, білими шкарпетками та блакитними кросівками.

Додамо, що денім не втрачає своєї популярності та залишиться таким же актуальним впродовж всього року. Навесні в моді будуть джинсові спідниці, однак торішній тренд на довжину максі зміститься на довжину міні. До спідниць чи джинсів додавайте джинсову сорочку, чи куртку.

Джинси – це незамінна річ в гардеробі кожної дівчини, тож у добірці світлин Ельза додала кілька світлин з образами, в основі яких вона застосувала денім. Гортайте серію кадрів праворуч, щоб побачити всі образи.