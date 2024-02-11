Знаменитость Меган Фокс последний год экспериментирует над своими образами. Она меняет цвет волос, длину, стиль одежды и даже макияж. Недавно звезда фильмов опубликовала новый образ и поразила фанатов.
Обратите внимание Вся в кристаллах Swarovski: Марго Робби сияла в платье из легендарной коллекции Вивьен Вествуд
Образ Меган Фокс
Актриса надела кружевное платье, которое обнажало ее зону декольте. Верх платья она довершила серым жакетом и длинными кожаными перчатками. Для дерзости Меган позировала перед камерой в черных солнцезащитных очках.
На фотографиях знаменитость предстала в розовых волосах и очень насыщенном макияже с акцентом на глаза в стиле smokey eyes и пухлых губах, которым визажисты предоставили еще более заметного эффекта благодаря контуру карандашом и блеску.
С тех пор как в СМИ просочилась информация о женихе Колсоне Бейкере и их вероятном расставании, Меган перестала совершать модные выходы и сотрудничать со стилистом Мейв Рейли. Заметные изменения заметили фанаты актрисы, которые пишут, что им не нравится, как начала выглядеть актриса:
- "Скучаю по старой Меган Фокс";
- "Она уже даже не похожа на саму себя";
- "Меган Фокс, остановись, пожалуйста";
- "Что с тобой случилось?".
Актриса Меган Фокс действительно довольно сильно изменилась. Она оставила позади свои невероятные образы, которые появлялись во всех модных изданиях. Ранее каждый ее выход был безупречен и продуман до мелочей, однако сейчас Меган все чаще обнажает тело и крайне редко создает интересные образы.
Как выглядела Меган Фокс раньше