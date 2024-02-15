Деякі західні знаменитості не обтяжують себе принципами і продовжують обирати для образів вбрання дизайнерів з країни-окупанта навіть після двох років повномасштабної війни. Їх зовсім не тривожить геноцид, який росіяни вчиняють на українських землях, проте вони радо романтизують в аутфітах настрій "російської дівчини". І виявилося, що Кайлі Дженнер – серед таких зірок.
Дивіться також Тіна Кароль одягнула латексну сукню від бренду Nue: скільки коштує вбрання співачки
Образ блогерки
Дженнер виклала в інстаграмі фотографії, які присвятила Дню закоханих. На світлинах вона позує у джинсах Levis 501, туфлях з гострим носком і в шубі від російського бренду Nereja.
І схоже, що стилісти телезірки Маккензі Гранквіст і Александра Роуз майже повністю відтворили оригінальний образ московських дизайнерів.
Пізніше зірка поділилася ще одним фото у російському вбранні – це уже не кадри з фотосесії, а селфі з авто.
Кайлі Дженнер в шубі російського бренду / Фото з інстаграму впливовиці
ЗМІ країни-окупанта, які пишуть про моду, уже рясніють заголовками про гордість за російських дизайнерів. Водночас сама Дженнер вирішила не відмічати бренд у дописі інстаграму.
Інші скандали з зірками
- Дженніфер Лопес знялася для обкладинки свого альбому This Is Me Now в комбінезоні від одного з найвідоміших російських брендів YANINA Couture. Засновниці живуть в Монако, але виробляється одяг в Москві.
- А Росіянка Ірина Шейк одягнула бра від українського бренду на березневу обкладинку Vogue British. Раніше модель потрапила в гучний скандал через фашистську літеру Z. У день коли окупанти вчинили черговий терористичний акт у Вінниці в 2022 році, вона показала своїй багатомільйонній аудиторії, як париться у російській лазні та їсть салат олів’є. Модель підписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Росіяни в середу)".