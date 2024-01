Українці лише вчора тішилися тому, що Дженніфер Лопес одягнула в кліпі весільну сукню від нашого дизайнера Івана Фролова, як вже сьогодні розчарувалися від витівки співачки.

Виконавиця знялася для обкладинки свого альбому в комбінезоні від одного з найвідоміших російських брендів YANINA Couture. Засновниці живуть в Монаку, але виробляється одяг в Москві.

У нюдовому комбінезоні з червоними маками, ніби плями крові, Дженніфер Лопес сфотографувалася для обкладинки майбутнього альбому This Is Me Now, який вийде 16 лютого. Російський бренд вже встиг на своїй сторінці в інстаграмі похвалитися тим, що знаменитість одягнула їхню річ.



Дженніфер Лопес у комбінезоні російського бренду / Фото з інстаграму співачки

26 лютого 2022 року Дженніфер Лопес підтримала Україну. Більше того, того ж року у липні вона виступила на підтримку України на Кіпрі.

Світові зірки намагаються уникати речей російських брендів, тож частіше роблять ставку на люксовий сегмент чи локальні марки.

Великою любителькою всього російського є зірка серіалу "Величне століття" Мер’єм Узерлі. Вона ще на початку війни публікувала обкладинку для російського бренду, тоді як всі зірки – від Міли Йовович до сестер Кардашян підтримували Україну.

Нещодавно акторка, яка зіграла роль українки Роксолани (Насті Лісовської з Рогатина), шокувала мережу тим, що відсвяткувала день народження доньки у стилі російського мультфільму "Маша та Ведмідь". До цього вона неодноразово з’являлась в речах бренду країни-окупанта, зокрема, в сукні YANINA Couture.