Украинцы только вчера радовались тому, что Дженнифер Лопес надела в клипе свадебное платье от нашего дизайнера Ивана Фролова, как уже разочаровались от выходки певицы.

Исполнительница снялась для обложки своего альбома в комбинезоне от одного из самых известных российских брендов YANINA Couture. Основательницы живут в Монаке, но производится одежда в Москве.

В нюдовом комбинезоне с красными маками, как пятна крови, Дженнифер Лопес сфотографировалась для обложки будущего альбома This Is Me Now, который выйдет 16 февраля. Российский бренд уже успел на своей странице в инстаграмме похвастаться тем, что знаменитость одела их вещь.



Дженнифер Лопес в комбинезоне российского бренда / Фото из инстаграммы певицы

26 февраля 2022 года Дженнифер Лопес поддержала Украину. Более того, в том же году в июле она выступила в поддержку Украины на Кипре.

Мировые звезды пытаются избегать вещей российских брендов, так что чаще делают ставку на люксовый сегмент или локальные марки.

Большой любительницей всего русского является звезда сериала "Великолепный век" Мэрьем Узерли. Она еще в начале войны публиковала обложку для российского бренда, в то время как все звезды – от Милы Йовович до сестер Кардашян поддерживали Украину.

Недавно актриса, сыгравшая роль украинки Роксоланы (Насти Лисовской из Рогатина), шокировала сеть тем, что отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультфильма "Маша и Медведь". До этого она неоднократно появлялась в вещах бренда страны-оккупанта, в частности, в платье YANINA Couture.