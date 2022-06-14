Frolov представил коллекцию свитшотов с вышитым голубовато-желтым сердцем
Украинский бренд Frolov представил коллекцию белых и черных свитшотов с голубовато-желтым сердцем. Дизайнер Иван Фролов посвятил коллекцию маленьким детям.
Недавно известный украинский бренд Frolov запустил благотворительный проект FROLOV HEART. На черных и белых свитшотах вышите вручную голубовато-желтое сердце.
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Все средства от продажи вещей будут переданы в фонд Маши Ефросининой, который помогает детям, пострадавшим во время войны России против Украины.
На сайте доступны разнообразные варианты с вышивкой нитями и бисером. Стоит свитшот 350 евро. На каждом свитшоте есть персональный номер, который будет отображаться рядом с уникальным сердцем владельца на виртуальной стене проекта.
Мы верим, что война скоро закончится нашей победой. И эта победа очень важна в первую очередь для нового поколения и их будущего. Они должны жить под мирным небом и научиться быть счастливыми,
– заявили представители бренда.
Патриотические коллекции украинских брендов
- Gepur создал огромный ассортимент патриотического мерча, среди которого самые желанные футболки с Арестовичем и Зеленским.
- OLIZ в рамках коллекции "Свободные" разработали несколько футболок с картинами Марии Примаченко. Посольством наряда и патриотических аксессуаров стала Дарья Коломиец.
- Украинский дизайнер Антон Белинский создал лонгслив со фотографией семьи президента. На фото – молодой Владимир Зеленский с женой и маленькой дочкой Александрой.
- Украинская основательница бренда The Coat Катя Сильченко создала патриотическую обувь. Совместно с итальянскими партнерами NOOVA дизайнер создала кеды с желто-голубыми вставками. Цена обуви – 10 500 гривен. Все вырученные средства будут переданы детям и женщинам, пострадавшим от войны.
- Украинский бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп двух бейсболок – в голубом и желтом цвете с вышитым флагом Украины. Стоит головной убор от Ruslan Baginskiy 190 долларов (более 5,5 тысячи гривен). Средства, полученные от продажи, дизайнер передает на нужды украинских защитников в фонд Сергея Притулы.