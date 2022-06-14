Нещодавно відомий український бренд Frolov запустив благодійний проєкт FROLOV HEART. На чорних та білих світшотах вишите вручну блакитно-жовте серце.

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Усі кошти від продажу речей будуть передані до фонду Маші Єфросиніної, який допомагає дітям, які постраждали під час війни Росії проти України.

На сайті доступні різноманітні варіанти з вишивкою нитками та бісером. Коштує світшот 350 євро. На кожному світшоті є персональний номер, який буде відображатися поряд з унікальним серцем власника на віртуальній стіні проєкту.

Ми віримо, що війна дуже скоро закінчиться нашою перемогою. І ця перемога надважлива першочергово для нового покоління та їхнього майбутнього. Вони мають жити під мирним небом та навчитися бути щасливими,

– заявили представники бренду.

Патріотичні колекції українських брендів