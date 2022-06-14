Недавно известный украинский бренд Frolov запустил благотворительный проект FROLOV HEART. На черных и белых свитшотах вышите вручную голубовато-желтое сердце.

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Все средства от продажи вещей будут переданы в фонд Маши Ефросининой, который помогает детям, пострадавшим во время войны России против Украины.

На сайте доступны разнообразные варианты с вышивкой нитями и бисером. Стоит свитшот 350 евро. На каждом свитшоте есть персональный номер, который будет отображаться рядом с уникальным сердцем владельца на виртуальной стене проекта.

Мы верим, что война скоро закончится нашей победой. И эта победа очень важна в первую очередь для нового поколения и их будущего. Они должны жить под мирным небом и научиться быть счастливыми,

– заявили представители бренда.

Патриотические коллекции украинских брендов