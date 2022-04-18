Киевский бренд OLIZ создал патриотическую коллекцию, в которую вошли шелковые платки и футболки. По мотивам картин украинской народной художницы Марии Примаченко создали три футболки.

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В коллекцию "Свободные" вошли принты из известных картин, среди которых "Атомная война будь проклята" 1989 года; "Дарю дорогой армии украинскую полянку" 1988 года и "Синие васильки дарю Украине" 1992 года. Также представлена ​​рубашка с трезубцем, разрисованная в петриковском стиле.

"Волошковый синий и солнечный желтый стали цветами года 2022 благодаря Украине и ее стойкости, непоколебимости и абсолютной вере в свои силы", – говорится в инстаграм-сообщении бренда.

Основательница бренда Кристина Зборошенко также представила шелковый платок «Свободные» в желто-синих цветах и ​​«Безгранично патриотический» в цветах украинского флага. На сайте бренда самое дешевое изделие можно приобрести за 2500 гривен. Половину заработанных средств киевский бренд OLIZ передает на нужды ВСУ.