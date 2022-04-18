История россиянок и сумок Chanel имеет продолжение. Несколько недель назад в телеграмм-каналах писали жалоб ы гражданок страны-оккупанта на то, что им не продают сумки за рубежом.

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После сотни нытья в своих инстаграм-сторисах и рассказами о том, какое унижение они испытали из-за того, что вынуждены были подписывать документ, в котором говорилось, что купленная вещь не попадет в РФ, появились новые дешевые шоу – резка сумок.

Российская телеведущая Виктория Боня попала во все возможные зарубежные СМИ. За ней свою большую обиду показывали и другие недалекие россиянки, разрезавшие свои сумки на камеру, скорее всего, не как знак ненависти к бренду, скорее ради лайков и распространений.

Хитрый московский салон красоты, понимающий, что у россиян проблемы с работой и деньгами, предложил "невиданной щедрости акцию" – обменять сумку Chanel на косметологические процедуры.

Достаточно интересно, не ходили ли иногда девушки из мордора в копиях аксессуаров от французского бренда, ведь пока их орки удивляются нутелле в домах и тянут домой всю возможную технику, трудно представить, что у них есть лишние несколько тысяч долларов на изделие от Chanel.

Впрочем, директор салона отмечает, что сотрудники будут оценивать сумки по рыночной стоимости и озвучат цену, по которой готовы ее принять. Тогда по стоимости сумки клиентка сможет выбрать себе услуги.

Для российской прессы директор салона не поленилась придумать причудливую историю появления идеи.

"Про прием брендовых сумок вместо рублей сотрудников центра красоты и здоровья салон подтолкнула одна из постоянных клиенток, которая забыла дома банковскую карту. Apple Pay уже не работал, и она предложила нам свою новую сумку Chanel. Узнав эту историю, другие посетительницы тоже поддержали нас. Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась", – передает ТСН .

С чего начался скандал

Французский бренд Chanel за границей перестал продавать вещи лицам из России. Россиянки стали массово возмущаться;

Российская дизайнер назвала бренд отвратительным и заявила, что всегда считала эти сумки полным "Г";