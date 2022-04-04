Люксовый бренд Chanel не только покинул рынок РФ, но и перестал продавать вещи лицам из России. Исключение составляют малая доля россиянок, не живущих в России. Для этого им следует подписать отдельный документ, в котором указывается, что купленная вещь не окажется на территории РФ.

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В общем, многим россиянкам отказывают в покупках, поэтому определенная доля недовольных "покупателей" уже рассеивают свое недовольство брендом. Гражданки страны-агрессора даже призывают сжигать брендовые сумки на Красной площади и планируют прибегать к другим, радикальным акциям протеста.

Свое пренебрежение французским брендом выразила российская дизайнер Вика Газинская. В телеграмм-канале она отметила, что всегда считала эту марку плохой.

"В общем, никогда не любила бренд Chanel. И всегда об этом говорила, всегда! Вещи – полное Г, устаревшие, жуткие силуэты, эта вечная потрепанная ткань. Эти вечные сто выходов на подиум и всегда одно и то же. Да, замечательные театральные шоу, да, супер маркетинг, да, гении PR, здесь только можно кричать "браво"! Но одежда – скучно, не модно, до ужаса архаично", – заявила россиянка в телеграмм-канале.

Она призывает своих соотечественников не покупать сумки Chanel, ведь бренд их таким образом унижает. Что интересно, раньше россиянка с готовностью ходила на светские мероприятия Chanel, не проявляя своего радикального недовольства от марки.



Россиянка на светском западе Chanel / Фото с Vogue

Также московская дизайнер решила рассказать всем о своем недовольстве еще одним брендом – Louis Vuitton.

"Louis Vuitton не лучше. Забрать наши картины из Пушкинского и Эрмитажа, которые так гениально собирали братья Морозовы. И держать их "пока такая ситуация"?! Вы реально все еще хотите носить Шанель и Виттон?. Женщины безвкусно носят Chanel. Всегда так было и теперь особенно", – написала россиянка.

Гражданка страны-оккупанта все-таки не смогла сдержать своего гневного порыва, присущего всем россиянам, когда им чего-то не дают или запрещают, поэтому взялась рассказывать "страшные" истории о том, как ей не нашлось места в ресторане из-за клиентов Chanel.