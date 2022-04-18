Эльвира Гасанова первые дни войны провела в Буче. Из города в котором рашисты создали настоящую резню и дикие зверства над мирным населением, дизайнер смогла эвакуироваться "зеленым" коридором 6 марта. Вместе с семьей она переехала в Западную Украину.

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Сейчас бренд сменил профиль производства своих кристальных платьев для пошива амуниции для украинских военных.

Сейчас Эльвира Гасанова с мужем, 5-месячной дочерью, родителями и сестрой проживает в квартире своего друга во Львовской области. Бренд GASANOVA инициировал создание футболок с контуром Украины. Все средства обещают отправить "на помощь Киевской области ВСУ, и простым жителям, кто сидел все эти страшные дни там".



Футболка от Эльвиры Гасановой / Фото с инстаграммы дизайнера

Все работники из бутика выехали за границу, поэтому бренд продолжает работу онлайн.

"Мой цех в Киеве шьет бронежилеты. Весь сток планируем продавать в Европу и Америку. Война влияет плохо на все. Все процессы работы прекращены, наладить бизнес в такое время почти невозможно. Если попытаться найти положительные моменты в наших сегодняшних реалиях, то Украина стала брендом "номер один" в мире, а значит, появляется большой спрос и на украинские бренды одежды и обуви", – заявляет Эльвира Гасанова.

Наряды от дизайнера Эльвиры Гасановой ассоциируются с праздничностью, впрочем, сейчас такие вещи отошли на второй план, поэтому бренд продает вещи первой необходимости – спортивные худые и футболки.

Эльвира, как и все украинцы, не оставляет мысли о победе и верит, что сможет вернуться в Киев и спокойно возобновить работу.