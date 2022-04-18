Белла Хадид – дочь американской модели Йоланды Хадид и иорданского застройщика с палестинскими корнями Мохамеда Хадида.

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Манекенщица часто участвует в акциях в поддержку Палестины, а теперь опубликовала ряд видео с насилием израильских военных и призвала свою 51-миллионную аудиторию посмотреть каждое из них.

Белла Хадид заявила, что будет выступать против насилия, даже если инстаграмм отнесет ее к теневому бану.

"Я призываю вас просмотреть каждое из этих видео. То ли 12-летний ребенок, который душит взрослый мужчина, или мама 6 детей, бегущая с поднятыми руками, расстреляна военными. Посмотрите на пожилого мужчину на костылях, который не может дать отпор, его бросают на землю. Ребенка и его отца терроризируют совершенно без причины. Скажите, пожалуйста, кто из этих людей спровоцировал такое нападение?", – написала Белла Хадид.

В воскресенье, 17 апреля, более 700 израильских поселенцев ворвались в мечеть Аль-Акса под строжайшей охраной полиции, чтобы отпраздновать праздник Песах. Это привело к стычкам, в результате которых 17 палестинцев получили ранения.

Я здесь не для того, чтобы придумывать это. Поверьте, я не желаю публиковать таковой террор. Это не актеры. Это настоящие солдаты, которые должны защищать настоящие палестинцы с жизнью, семьями, работой и историей. Если вы хотите, чтобы я перестала говорить, они должны перестать убивать,

– заявила модель.

Она отметила, что это обычные мирные люди, просто молящиеся и живущие, как все остальные. Белла отмечает, что ее народ не заслужил такого издевательства.

"В своем доме и на своей земле, на которой они живут сотни лет. Особенно сейчас, в священный месяц Рамадан", – резюмировала Белла Хадид.

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"Мого отца выгнали из дома, когда ему было 9 дней"

Полный текст публикации Белли Хадид

Сколько воинских частей нужно арестовать ребенка?

Сколько раз молодому сильному военному, с ружьями, бронежилетами, силой, приходится бить ногой своего старшего, чтобы почувствовать себя сильнее?

Сколько младенцев и детей должны быть убиты государственной системой, прежде чем люди заботятся?

Я не позволю, чтобы нас всех называли террористами (как меня называли с детства, просто за то, что я палестинка). Эта оккупация не только регулярно убивает жизнь многих женщин, детей, мужчин, но и запятнает имя других людей.

Если вы можете смотреть на это и думать, как палестинцев пытали, унижали, издевались, разбирали и убивали военной оккупацией, заказанной правительственной системой, вы находитесь на неправильной стороне истории. Нет оправдания для такого поведения.

В 1948 году моего отца угнали из дома, когда ему было 9 дней.

Это не о религии. Это не о том, что я ненавижу что-нибудь или кого-то другого. Для меня это касается каждого человека и того, чего он заслуживает в жизни. Для правительства Израиля это касается геополитики и власти.

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Ранее Белла Хадид громко заявляла о правах палестинцев, дискриминации мусульман в хиджабах и игнорировании миром насилия в мусульманских странах. Ее позиция стоила ей нескольких дорогостоящих соглашений с брендами, и она даже лично стала мишенью израильского правительства, ее слова были обезображены и названы "антисемитскими".