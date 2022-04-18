Белла Хадід – донька американської моделі Йоланди Хадід та йорданського забудовника з палестинським корінням Мохамеда Хадіда.

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Манекенниця часто бере участь в акціях на підтримку Палестини, а тепер опублікувала низку відео з насиллям ізраїльських військових та закликала свою 51-мільйонну аудиторію подивитися кожне з них.

Белла Хадід заявила, що буде виступати проти насилля, навіть якщо інстаграм віднесе її до тіньового бану.

"Я закликаю вас переглянути кожне з цих відео. Чи то 12-річна дитина, яку душить дорослий чоловік, чи мама 6 дітей, що біжить з піднятими руками, розстріляна військовими. Подивіться на літнього чоловіка на милицях, який не може дати відсіч, його кидають на землю. Дитину та його батька тероризують абсолютно без причини. Скажіть, будь ласка, хто з цих людей спровокував такий напад?", – написала Белла Хадід.

У неділю, 17 квітня, понад 700 ізраїльських поселенців зайшли в мечеть Аль-Акса під суворою охороною поліції, щоб відсвяткувати свято Песах. Це спричинило сутички, в результаті яких 17 палестинців отримали поранення. Дев'ятьох осіб заарештовано.

Я тут не для того, щоб вигадувати це. Повірте, я не хочу публікувати такий терор. Це не актори. Це справжні солдати, які повинні захищати і справжні палестинці з життям, сім’ями, роботою та історією. Якщо ви хочете, щоб я перестала говорити, вони повинні припинити вбивати,

– заявила модель.

Вона зазначила, що це звичайні мирні люди, які просто моляться та живуть, як всі інші. Белла зазначає, що її народ не заслужив такого знущання.

"У своїй хаті та на своїй землі, на якій вони живуть сотні років. Особливо зараз, у священний місяць Рамадан", – резюмувала Белла Хадід.

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"Мого батька вигнали з дому, коли йому було 9 днів"

Повний текст публікації Белли Хадід

Скільки військових частин потрібно, щоб заарештувати дитину?

Скільки разів молодому сильному військовому, з рушницями, бронежилетами, силою, доводиться бити ногою свого старшого, щоб відчути себе сильнішим?

Скільки немовлят і дітей мають бути вбиті державною системою, перш ніж люди почнуть піклуватися?

Я не дозволю, щоб нас усіх називали "терористами" (як мене називали з дитинства, просто за те, що я палестинка). Ця окупація не тільки регулярно вбиває життя багатьох жінок, дітей, чоловіків, але й заплямує ім’я інших людей.

Якщо ви можете дивитися на це і думати, як палестинців катували, принижували, знущалися, розбирали та вбивали військовою окупацією, замовленою урядовою системою, ви перебуваєте на неправильному боці історії. Немає виправдання для такої поведінки.

У 1948 році мого батька вигнали з дому, коли йому було 9 днів.

Це не про релігію. Це не про те, що я ненавиджу щось чи когось іншого. Для мене це стосується кожної людини і того, чого вона заслуговує в житті. Для уряду Ізраїлю це стосується геополітики та влади.

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Раніше Белла Хадід гучно заявляла про права палестинців, дискримінацію мусульман у хіджабах та ігнорування світом насильства в мусульманських країнах. Її позиція коштувала їй кількох дорогих угод із брендами, і вона навіть особисто стала мішенню ізраїльського уряду, її слова були спотворені та названі "антисемітськими".

Та попри це вона все одно ризикує всім, щоб виступити проти того, що, на її думку, є неправильним. Белла Хадід наволить приклад того, як впливова людина може кардинально вплинути на реальні ситуації.