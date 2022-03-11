Несколько дней назад бренд Balenciaga посвятил весь показ осенне-зимней коллекции Украине. Креативный директор Демна Гвасалия раздал всем гостям сине-желтые футболки, доставшиеся после показа и моделям.

Читайте также "Отец наш Бандера" и "За бабу Веру": у Dodo Socks появились новые носки

Известная модель Белла Хадид сделала фото в футболке в цветах украинского флага и в очередной раз заявила, что пожертвует деньги украинцам. Американка отметила, что отдаст все деньги, заработанные на Неделе моды в Париже.

"Смотреть, как мои украинские друзья и коллеги усердно работают здесь, в Европе, находясь так близко, но и так далеко от своих семей/друзей/домов в Украине, переживающих один из многих жестоких оккупаций и вторжений, которые происходят прямо сейчас в мире – это стало для меня очень эмоциональным и потрясающим опытом", – заявила Белла в инстаграмме.

Модель написала, что эта неделя показала ей силу и настойчивость окружающих ее людей, которые переживают настоящий ужас. По словам Беллы, услышать их истории и увидеть эмоции – невыносимо. Она всем сердцем поддерживает их и стоит на стороне каждого человека, которого коснулась эта война и сочувствует всем невинным людям, жизнь которых изменилась навсегда.

Я передам все свои доходы от этой Недели моды непосредственно организациям, которые оказывают помощь, убежище и медицинскую помощь нуждающимся на местах в Украине,

– заявила Белла Хадид.