Магазин Dodo Socks в начале марта создал коллекцию носков "К победе!". В нее вошли шесть пар носков с разными надписями. Основой дизайна стали популярные выражения войны.

Читайте также Даже кот Степан имеет кроксы, а россияне уже нет: компания Crocs принила все продажи в России

Стоимость одной пары носков – 200 гривен, стоимость набора из 6 пар – 1000 гривен. Все вырученные деньги из приобретенных носков Dodo Socks отправляет на нужды армии.

В своем инстаграмме Dodo Socks представили новые пары, вошедшие в благотворительную коллекцию. Каждый желающий может приобрести носки с различными надписями: "Отец наш Бандера – Украина мать", "Русский корабель, иди нахуй", "За бабу Веру", "Бандера смузи", "Новая Мечта – старая Мечта" и "Паляница".