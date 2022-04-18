Історія росіянок та сумок Chanel має продовження. Кілька тижнів тому телеграм-канали пістріли скаргами громадянок країни-окупанта на те, що їм не продають сумки за кордоном.

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Після сотні скиглінь у своїх інстаграм-сторісах та розповідями про те, якого приниження вони зазнали через те, що змушені були підписувати документ, в якому йшлося, що куплена річ не потрапить до РФ, з’явилися нові дешеві шоу – різання сумок.

Російська телеведуча Вікторія Боня потрапила у всі можливі закордонні ЗМІ. За нею cвою велику образу показували й інші недалекі росіянки, які розрізали свої сумки на камеру, швидше всього, не як знак ненависті до бренду, радже – заради лайків та поширень.

Хитрий московський салон краси, який розуміє, що у росіян проблеми з роботою та грошима, запропонував "небаченої щедрості акцію" – обміняти сумку Chanel на косметологічні процедури.

Досить цікаво, чи не ходили часом дівчата з мордору в копіях аксесуарів від французького бренду, адже поки їхні орки дивуються нутеллі в будинках та тягнуть додому всю можливу техніку, важко уявити, що у них є зайвих кілька тисяч доларів на виріб від Chanel.

Втім директорка салону зазначає, що співробітники будуть оцінювати сумки за ринковою вартістю та озвучать ціну, за якою готові її прийняти. Тоді за вартість сумки клієнтка зможе обрати собі послуги.

Для російської преси директорка салону не полінувалася придумати чудернацьку історію винекнення ідеї.

"На думку про приймання брендових сумок замість рублів співробітників центру краси та здоров'я салон підштовхнула одна з постійних клієнток, яка забула вдома банківську картку. Apple Pay вже не працював, і вона запропонувала нам свою нову сумку Chanel. Дізнавшись про цю історію, інші відвідувачки теж підтримали нас. Сьогодні була вже четверта клієнтка за тиждень. Їм ця ідея сподобалася", – передає ТСН.

З чого розпочався скандал Chanel

Французький бренд Chanel за кордоном перестав продавати речі особам з Росії. Росіянки почали масово обурюватися;

Російська дизайнерка назвала бренд огидним та заявила, що завжди вважала ці сумки повним "Г";

Вікторія Боня та інші росіянки почали на камеру різати сумки Chanel та закликали всіх відмовитися від цього люксового бренду.