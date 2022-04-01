Україну підтримує увесь світ, а українським біженцям допомагають в кожній європейській країні. Однак росіян не раді бачити ніде – ні в ресторанах, ні в готелях, ні в люксових магазинах, у яким їм не нічого продають.

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Усім закордонним магазинам Chanel керівництво заборонило продавати одяг особам з Росії. Огиду до росіян відчувають не лише українці, але й інші країни.

Російські окупанти напали на мирну Україну, принесли багато смертей, болю, горя та сліз. Вони зруйнували наше життя, наше житло, наші долі та відбирають у нас найрідніше – нашу країну.

І якщо наші серця розриваються від втрати близьких, то росіянки масово плачуть та скиглять від того, що більше не можуть користуватися айфоном та одягатися у речі від модних брендів.

Та все ж таки особи, які одержимі багатством та грошима, зуміли виїхати з Росії. Поки наші люди сидять у бомбосховищах та підвалах без їжі, громадянки ворожої країни приходять у люксові магазини Chanel за модними новинками, втім там їх ніхто не радий бачити.

Солідарність французького бренду Chanel до українського народу сильніша, ніж виручені гроші з продажу речей.

Блогерка з Росії виставила інстаграм-сторіз у яких зазначила, що їй не продали сумку в одному з магазинів ОАЕ через те, що вона з Росії. Окрім цього, бренд має спеціальний документ, в якому треба зазначити, що куплений товар не потрапить до Росії.

У телеграм-каналі "Антиглянець" та "Щоденник Лаури" з’явилося кілька схожих повідомлень з аналогічними ситуаціями. Аксесуари росіянам відмовилися продавати у Мілані та Дубаях.

"І ось ще випадок: знайомий купив у Мілані Chanel і попросив привезти в готель, гроші взяли, в готель не привезли, тому що на цьому етапі зрозуміли, що він росіянин", – йдеться в телеграм-каналі.

"Подруга пише, що магазині Chanel у Дубаї, коли дізналися, що вона росіянка, не продали речі. Спочатку спитали номер телефону, почули, що починається з +7, відвели убік і сказали, що не продадуть. І головне, що це Дубаї, не Париж, втім політика бренду така, що байдуже в якому місті ти купуєш, росіянам там не раді", – пише в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що бутики французького Модного дому Chanel закрилися на всій території РФ. Окрім того, знаменитий бренд пожертвував на допомогу біженцям з України величезну суму – 2 мільйони євро.

"У цей критичний час ми вирішили негайно зробити пожертву 2 мільйони євро для двох організацій, які відповідають за догляд постраждалих сімей та дітей", – йшлося в офіційній заяві.