Манекенник до війни в Україні брав участь у показах найвідоміших брендів. Він дефілював подіумом у вбранні від Prada, Givenchy, Hugo Boss.

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Після початку війни в Україні Лев Улесов проміняв модне вбрання на камуфляжний одяг. Хлопець відправився на передову та став бойовим медиком.

Він є справжнім патріотом, тож його найбільша мрія зараз – перемога у війні, яку роз’язала Росія проти України.

Мій план – перемогти у цій війні. Мій план полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу на землі та вивозити тіла за межі передової,

– зазначив манекенник.

В інтерв’ю The Daily Star Лев Улесов розповів, що підписав документи, в який йдеться про те, що він залишиться в Україні, поки не закінчиться війна.

Він закривав показ Prada на Тижні моди в Мілані у 2019 році, але зараз вирішив використати свою медичну освіту, щоб допомагати на передовій у столиці своєї країни, і змінив дорогий одяг на камуфляж та гвинтівку,

– йдеться у The Daily Star.

До початку війни в Україні на інстаграм-сторінці хлопця було чимало світлин у модному вбранні, втім зараз хлопець виставляє дедалі більше фото у камуфляжному костюмі.



Лев Улесов на показі Prada / Фото з Vogue Runway



Лев Улесов на показі Benetton / Фото з Vogue Runway