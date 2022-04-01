Манекенщик до войны в Украине участвовал в показах самых известных брендов. Он дефилировал подиумом в нарядах от Prada, Givenchy, Hugo Boss.

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После начала войны в Украине Лев Улесов променял модные наряды на камуфляжную одежду. Парень отправился на передовую и стал боевым медиком.

Он настоящий патриот, поэтому его величайшая мечта сейчас – победа в войне, которую развязала Россия против Украины.

Мой план – победить в этой войне. Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих мест, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой,

– отметил манекенщик.

В интервью The Daily Star Лев Улесов рассказал, что подписал документы, в которых говорится, что он останется в Украине, пока не закончится война.

Он закрывал показ Prada на Неделе моды в Милане в 2019 году, но сейчас решил использовать свое медицинское образование, чтобы помогать на передовой в столице своей страны, и сменил дорогую одежду на камуфляж и винтовку,

говорится в The Daily Star.

До начала войны в Украине на инстаграм-странице парня было немало фотографий в модном наряде, впрочем, сейчас парень выставляет все больше фото в камуфляжном костюме.



Лев Улесов на показе Prada / Фото с Vogue Runway