110 дней украинские военные героически противостоят вражеским войскам в горячих точках, борясь за каждый клочок нашей родной земли. И пока наши мужественные воины сражаются на фронте, украинские дизайнеры в тылу не только поднимают экономику, но и всеми возможными способами показывают свою любовь к Родине.

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Обращаясь к украинской культуре, бренды представляют коллекции с украинскими символами, которые являются для нас очень родными и ценными.

Marianna Senchina

Украинская дизайнер Марианна Сенчина добавила к белоснежной рубашке и футболке в своих образах сине-желтые массивные цветы. Дизайнер использовала сине-желтые цвета своих цветов "как знак будущей победы над насилием, жестокостью и террором".

Etnodim

Украинский бренд Etnodim презентовал вышитую рубашку, которую посвятил историческому памятнику Киева, зданию "Цветы Украины", которое застройщики начали уничтожать в прошлом году. Белая рубашка от бренда Etnodim расшита зеленым виноградом, которым была покрыта большая часть здания.

D.Olya

Украинский бренд D.Olya в коллаборации с певицей Тиной Кароль недавно выпустили миниколлекцию с новыми косынками. Исполнительница презентовала на себе изделие под названием "Мечтательница" и "Киев мой".

"Мечтательница" – шелковые платки с журавликами - символом Украины и любви к родной земле. Журавель – назван "Божьей птицей" или "птицей Солнца".

"Киев мой" – шелковые платки, где проиллюстрированы дорогие сердцу главные символы Киева – зеленые каштаны, София Киевская, Родина-мать.

Bevza

Украинская дизайнер Светлана Бевза представила в своей коллекции серьги в виде кисти калины. На создание этого аксессуара Бевзу вдохновила песня Ой в лугу красная калина. На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнер презентовала аксессуар за 10 дней до полномасштабной войны, однако после безумной популярности композиции, серьга с калиной стала особенно популярной.

OLIZ

Киевский бренд OLIZ создал патриотическую коллекцию, в которую вошли шелковые платки. Основательница бренда Кристина Зборошенко также представила шелковый платок "Вольные", который появился первым в одноименные коллекции.

Кроме того, популярностью пользуется синий платок с желтыми подсолнухами. Подсолнечник издавна считается украинским символом любви к Родине. Соцветия соняха стали также символом скорби по погибшим на Донбассе украинским героям и символическим воплощением Дня памяти защитников Украины, который ежегодно отмечается 29 августа.