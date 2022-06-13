110 днів українські військові героїчно протистоять ворожим військам у гарячих точках, виборюючи кожен клаптик нашої рідної землі. І поки наші мужні воїни воюють на фронті, українські дизайнери в тилу не лише піднімають економіку, але й всіма можливими способами показують свою любов до Батьківщини.

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Звертаючись до української культури, бренди представляють колекції з українськими символами, які є для нас надзичайно рідними та цінними.

Marianna Senchina

Українська дизайнерка Маріанна Сенчіна додала до білосніжної сорочки та футболки у своїх образах синьо-жовті масивні квіти. Дизайнерка використала синьо-жовті кольори своїх квітів "як знак майбутньої перемоги над насильством, жорстокістю та терором".

Etnodim

Український бренд Etnodim презентував вишиту сорочку, яку присвятив історичній пам’ятці Києва, будівлі "Квіти України", яку забудовники почали знищувати минулого року. Білосніжна сорочка від бренду Etnodim розшита зеленим виноградом, яким була вкрита більша частина будівлі.

D.Olya

Український бренд D.Olya в колаборації зі співачкою Тіною Кароль нещодавно випустили мініколекцію з новими косинками. Виконавиця презентувала на собі виріб під назвою "Мрійниця" та "Києве мій".

"Мрійниця" – шовкові хустинки з журавликами – символом України і любові до рідної землі. Журавель – названий "Божою птицею" або "птахом Сонця".

"Києве мій" – шовкові хустинки, де проілюстровані дорогі серцю головні символи Києва – зелені каштани, Софія Київська, Батьківщина-мати.

Bevza

Українська дизайнерка Світлана Бевза представила у своїй колекції сережки у вигляді китиці калини. На створення цього аксесуару Бевзу надихнула пісня "Ой у лузі червона калина". На Тижні моди у Нью-Йорку дизайнерка презентувала аксесуар за 10 днів до повномасштабної війни, однак після шаленої популярності композиції, сережка з калиною стала особливо популярною.

OLIZ

Київський бренд OLIZ створив патріотичну колекцію, до якої увійшли шовкові хустки. Засновниця бренду Христина Зборошенко також представила шовкову хустку "Вільні", яка з‘явилась першою в однойменні колекції.

Окрім того, популярністю користується синя хустина з жовтими соняхами. Соняшник здавна вважається українським символом любові до Батьківщини. Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня.