Сезон відпусток вже розпочато, і хоч для нас літо виявилося не таким, яким ми його очікували ще на початку року, все ж таки в Україні відпочинкові комплекси розпочали свою роботу, а українські бренди не припиняють працювати на підтримувати економіку країни.

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У 2022 році при виборі купальника варто звернути увагу на кілька основних деталей.



– Моделі у нюдовій кольоровій гамі (такий купальник не набридне вам за один сезон, а також виграшно виглядатиме на засмаглій шкірі);



– Суцільні моделі з вирізами (вирізи підкреслять струнку талію та зону декольте; головне - підібрати купальник відповідно вашого типу фігури);



– Бікіні (ліф-шторками та витончені плавки пасуватимуть сміливим дівчатам та шанувальницям ідеальної засмаги);



– Моделі з "жатої" тканини (такі купальники вже кілька сезонів поспіль не втрачають популярності, і не дарма, адже вони не лише привертають увагу, але й виграшно виглядають на будь-якій фігурі);



– Купальники з анімалістичним принтом (зебра та леопард найгостромодніші тренди літнього сезону).

Обираючи купальники на літо, серед базових чи яскравих кольорів, можете зробити ставку на вироби в блакитному чи жовтому кольорі. До них ви зможете підібрати відповідні аксесесуари, які допоможуть створити патріотичний образ. До прикладу, жовтий купальник чудово поєднається з блакитною сумкою, а от синій купальник доповніть сонцезахисними окулярами з жовтою оправою.