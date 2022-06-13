Близнючки Олсен вважаються наймоднішими сестрами у модній індустрії. 36-річні дівчата вирізняються не лише особливим стилем в одязі, але й нехарактерною популярністю, яка прийшла до них зовсім не через соцмережі. Fashion-ікони, які досі не зареєстровані в інстаграмі, постійно приковують до себе увагу папараці.

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13 червня близнючкам виповнилося 36 років. Білявки не часто здійснюють світські виходи. Вони не диктують модні тренди, адже не є частими зірками, які потрапляють під спалах фотокамер фотографів, однак їхній стиль досить особливий. Дівчата обожнюють базові елементи гардероба та можуть кілька років носити вбрання, яке в певні сезоні стає особливо популярним.

Трендові речі 2022 року, які носять сестри Олсен

Штани вільного крою

Штани вільного крою – найуніверсальніша річ жіночого гардероба. Вільні штани вже декілька років є фаворитами в гардеробах Олсен та нерідко заміняють їм базові джинси.



Стильні речі, які носять сестри Олсен / Фото з інстаграму

Біла сорочка

Біла сорочка – базова річ гардероба. Це ідеальна річ для літнього сезону, яка вдало доповнює образи. Біла сорочка чудово доповнює не лише класичні штани, але й джинси та спідниці.



Стильні речі, які носять сестри Олсен / Фото з інстаграму

Помаранчевий колір

Попри любов українок до блакитного та жовтого вбрання, у свої гардероби варто додавати речі в помаранчевому кольорі. Робіть ставку на жакети, сумки та взуття, які стануть ціковою акцентною деталлю у ваших аутфітах.



Стильні речі, які носять сестри Олсен / Фото з інстаграму

Сукня з розрізом

Сукні з розрізом досі не покидають модних трендів. Цьогоріч занадта відвертість буде зайвою, втім обирайте ефектні сукні за прикладом сестер Олсен. Дівчата обирають моделі максі довжини, з невеликими розрізами, які лише підкреслюють їхню жіночність.



Стильні речі, які носять сестри Олсен / Фото з інстаграму

В’єтнамки на підошві

Якщо раніше в’єтнамки вважалися пляжним елементом гардероба, то вже кілька сезонів поспіль це взуття стало частиною міського аутфіту. У 2022 році знову в трендах в’єтнамки на підошві з квадратним носком. Аналогічне взуття часто носять сестри Олсен.



Стильні речі, які носять сестри Олсен / Фото з інстаграму