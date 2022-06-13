13 червня Катерина Реп’яхова святкує день народження. Дружині українського співака та блогерці виповнилося 28 років. Дівчина зустріла свій новий рік життя за її словами, у найкращому місті у світі – Львові.

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Катерина показала святковий бенто-торт та квіти від коханого та рідних. У святковий день іменинниця поділилася зі своєю багатотисячною аудиторією ефектними фотографіями у вишиванках та зазначила, що пишається бути українкою.

Пишаємося бути українцями! Дякую Боже, тобі за все! За сім’ю, за рідних, за мою аудиторію. Я вас дуже люблю!,

– написала Реп’яхова.

Сімейна фотосесія

Блогерка показала кілька чарівних світлин зі своєю сім’єю. Білявка одягнула своїх рідних у темно-зелені вишиванки від магазину "Вуставка" з червоними квітами. Катерина одягнула сукню-вишиванку зі схожим орнаментом по всьому виробу.

Фотосесія сім’ї Павліків відбулася у фотостудії. Перед камерою фотографа син Михайлик позував поруч з мамою та татом. На спільному кадрі Віктор та Катя щиро посміхалися на камеру.



Ефектний образ сім'ї Павліків / Фото з інстаграму



Ефектний образ сім'ї Павліків / Фото з інстаграму



Ефектний образ сім'ї Павліків / Фото з інстаграму