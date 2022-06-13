Сезон отпусков уже начат, и хотя для нас лето оказалось не таким, каким мы его ожидали еще в начале года, все же в Украине комплексы начали свою работу, а украинские бренды не прекращают работать на поддерживать экономику страны.

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В 2022 году при выборе купальника следует обратить внимание на несколько основных деталей.



– Модели в чудесной цветовой гамме (такой купальник не надоест вам за один сезон, а также выигрышно будет смотреться на загорелой коже);



– Мплошные модели с вырезами (вырезы подчеркнут стройную талию и зону декольте; главное – подобрать купальник соответственно вашего типа фигуры);



– Бикини (лиф-шторками и изящные плавки будут подходить смелым девушкам и поклонницам идеального загара);



– Модели из "жатой" ткани (такие купальники уже несколько сезонов подряд не теряют популярности, и не зря, ведь они не только привлекают внимание, но и выигрышно выглядят на любой фигуре);



– Купальники с анималистическим принтом (зебра и леопард наиболее остромодные тренды летнего сезона).

Выбирая купальники на лето, среди базового или яркого цвета, можете сделать ставку на изделия в голубом или желтом цвете. К ним вы сможете подобрать подходящие аксессуары, которые помогут создать патриотический образ. К примеру, желтый купальник отлично сочетается с голубой сумкой, а вот синий купальник дополните солнцезащитными очками с желтой оправой.