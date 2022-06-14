Украинские дизайнеры все чаще обращаются к украинской культуре и родным символам нашей страны, создавая новые элементы гардероба или целые коллекции.
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Блогерша и основательница бренда Tote Алина Френдий впервые стала лицом кампании своего бренда и представила уникальную и особенную вещь – блейзер с украинским традиционным платком.
Fashion-блогерша в первые дни войны находилась в Милане на Неделе моды, поэтому эта вещь для нее особенно уникальна, ведь еще тогда она мечтала себе сделать то, что сможет продемонстрировать украинскую идентичность.
Блейзер – это мой любимый элемент гардероба. В феврале этого года, когда я была на Неделе моды в Милане, думала, как можно показать свою украинскую идентичность и привлечь внимание к войне. Тогда 24 февраля я брала в руки государственный флаг, а также визуализировала жакет с платком, который сделаю, как только вернусь домой. Хотелось, чтобы когда человек одевает вещь, было понятно, что он из Украины,
– рассказывает историю создания жакета Алина Френдий.
Создав жакет в молочном и черном цвете, дизайнер дает женщинам возможность интерпретировать платок как элемент традиционной украинской одежды в ежедневных образах и поощряет помнить, сохранять корни и наследие предков.
Однобортная одежда размера оверсайз с острыми лацканами в черном цвете и цвете слоновой кости с акцентом на линии плеч и идеально подходит для любого времени года. Стоит изделие на сайте бренда 5900 гривен.
Как сеть реагирует на блейзер с платком:
- "Алина, это нереально хорошо. Имею в этом году спикерство на европейском и американском конгрессах – непременно возьму себе на официальную часть. У Украины есть вкус, талант и красота, а еще ум и харизма";
- "Вау. У моей бабушки были как раз очень похожие платки!! И это воспоминание с детства разрывает мне сердце, но потом соединяет его обратно без всякого шрама";
- "Всегда красиво, но этот жакет для меня особенно совершит квантовый скачок для TOTE. Очень новейше".