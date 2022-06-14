Украинские дизайнеры все чаще обращаются к украинской культуре и родным символам нашей страны, создавая новые элементы гардероба или целые коллекции.

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Блогерша и основательница бренда Tote Алина Френдий впервые стала лицом кампании своего бренда и представила уникальную и особенную вещь – блейзер с украинским традиционным платком.

Fashion-блогерша в первые дни войны находилась в Милане на Неделе моды, поэтому эта вещь для нее особенно уникальна, ведь еще тогда она мечтала себе сделать то, что сможет продемонстрировать украинскую идентичность.

Блейзер – это мой любимый элемент гардероба. В феврале этого года, когда я была на Неделе моды в Милане, думала, как можно показать свою украинскую идентичность и привлечь внимание к войне. Тогда 24 февраля я брала в руки государственный флаг, а также визуализировала жакет с платком, который сделаю, как только вернусь домой. Хотелось, чтобы когда человек одевает вещь, было понятно, что он из Украины,

– рассказывает историю создания жакета Алина Френдий.

Создав жакет в молочном и черном цвете, дизайнер дает женщинам возможность интерпретировать платок как элемент традиционной украинской одежды в ежедневных образах и поощряет помнить, сохранять корни и наследие предков.

Однобортная одежда размера оверсайз с острыми лацканами в черном цвете и цвете слоновой кости с акцентом на линии плеч и идеально подходит для любого времени года. Стоит изделие на сайте бренда 5900 гривен.

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