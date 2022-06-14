Українські дизайнери дедалі частіше звертаються до української культури та рідних символів нашої країни, створюючи нові елементи гардероба чи цілі колекції.

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Блогерка та засновниця бренду Tote Аліна Френдій вперше стала обличчям кампанії свого бренду та представила унікальну та особливу річ – блейзер з українською традиційною хустиною.

Fashion-блогерка у перші дні війни перебувала у Мілані на Тижні моди, тож ця річ для неї є особливо унікальною, адже ще тоді вона намріяла собі зробити річ, яка зможе продемонструвати українську ідентичність.

Блейзери – це мій улюблений елемент гардероба. У лютому цього року, коли я була на Тижні моди в Мілані, думала, як можна показати свою українську ідентичність та привернути увагу до війни. Тоді 24 лютого я брала в руки державний прапор, а також візуалізувала жакет з хусткою, який створю, як тільки повернусь додому. Хотілося, щоб коли людина одягає річ, було зрозуміло, що вона з України,

– розповідає історію створення жакета Аліна Френдій.

Створивши жакет в молочному та чорному кольорі, дизайнерка дає жінкам можливість інтерпретувати хустку як елемент традиційного українського одягу в щоденних образах та заохочує пам’ятати, зберігати коріння та спадщину предків.

Однобортний одяг розміру оверсайз з гострими лацканами в чорному кольорі та кольорі слонової кістки з акцентом на лінії плечей і ідеально підходить для будь-якої пори року. Коштує виріб на сайті бренду 5900 гривень.

Як мережа реагує на блейзер з хусткою: