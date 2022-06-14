Дженніфер Еністон та Кортні Кокс добре товаришують впродовж багатьох років. Ще на зйомках легендарного серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон залишила собі сукню Моніки Геллер, яку вона носила в одному із сезонів.

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Актриса, яка зіграла у серіалі Рейчел Грін одягнула вінтажну сукню з серіалу 18-річної давності. Дженніфер позувала на камеру у платті з глибоким розрізом та мереживом у зоні декольте в квітковий принт.

Поціновувачі серіалу можуть згадати у цій сукні Кортні Кокс. Тепер це вінтажне плаття належить Дженніфер Еністон.



Кортні Кокс у сукні, яку після зйомок забрала Дженніфер Еністон / Фото з інстаграм-сторіз

Спільну світлину з акторкою опублікував стиліст по волоссю Макміллан. Він зробила знаменитості нову зачіску та зазначив, що немає нічого кращого, ніж нова стрижка для Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон у сукні з серіалу "Друзі" / Фото з інстаграму

В одному зі своїх інтерв’ю на "Шоу Говарда Стерна" акторка зізналась, що з теплом згадує гардероб у серіалі "Друзі". Ніхто їх ніколи не заставляв одягати обстислі, маленькі чи відверті сукні. Вони одягали лише те, в чому почували себе комфортно.

Дженніфер настільки полюбила вбрання з серіалу, що одного разу залізла в гардеробну та поцупила звідти плаття, яке носила Корні Кокс. 53-річна знаменитість, якій непідвладний час, каже, що досі його із задоволенням носить, адже воно добре на ній сидить, як і понад 10 років тому.