Дженнифер Энистон и Кортни Кокс хорошо дружат на протяжении многих лет. Еще на съемках легендарного сериала "Друзья" Дженнифер Энистон оставила себе платье Моники Геллер, которое она носила в одном из сезонов.

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Актриса, сыгравшая в сериале Рэйчел Грин, надела винтажное платье из сериала 18-летней давности. Дженнифер позировала на камеру в платье с глубоким разрезом и кружевом в зоне декольте в цветочный принт.

Поклонники сериала могут вспомнить в этом платье Кортни Кокс. Теперь это винтажное платье принадлежит Дженнифер Энистон.



Кортни Кокс в платье, которое после съемок забрала Дженнифер Энистон / Фото из инстаграм-сториз

Совместное фото с актрисой опубликовал стилист по волосам Макмиллан. Он сделал знаменитости новую прическу и отметил, что нет ничего лучше, чем новая стрижка для Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон в платье из сериала "Друзья" / Фото из инстаграммы

В одном из своих интервью на "Шоу Говарда Стерна" актриса призналась, что с теплом упоминает гардероб в сериале "Друзья". Никто их никогда не заставлял одевать сжатые, маленькие или откровенные платья. Они одевали только то, в чем чувствовали себя комфортно.

Дженнифер настолько полюбила наряды из сериала, что однажды залезла в гардеробную и украла оттуда платье, которое носила Корни Кокс. 53-летняя знаменитость, которой неподвластное время, говорит, что до сих пор с удовольствием носит, ведь оно хорошо на ней сидит, как и более 10 лет назад.