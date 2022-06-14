Якщо раніше шанувальники Кім Кардашян захоплювалися чарівним образом зірки, в якому вона виблискувала на червоній доріжці, то зараз всі неабияк здивовані, що навіть після значного схуднення, Кім вдалося зіпсувати культову сукню секс-символа 1950-х років Мерілін Монро.

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На цьогорічному Балі інститута костюмів Met Gala зірка американського реаліті-шоу Кім Кардашян вирішила здивувати фотографів та гостей своїм виходом на червону доріжку в образі Мерілін Монро. Задля цього інфлюенсерка навіть перемалювалася у платинову блондинку та взяла в музеї сукню, яку ікона Мерілін Монро одягнула під час легендарної події.



Кім Кардашян зіпсувала сукню Мерілін Монро / Фото з інстаграму

Бежеву довгу сукню на бретельках з камінчиками кіноакторка, модель та співачка одягнула світський захід та заспівала в ній популярну пісню "З Днем народження" Джону Кеннеді у 1962 році. У цьому виробі Мерілін виступила в останній рік свого життя, аби привітати 35-го президента США з 45-річчям.



Мерілін Монро у легендарній сукні / Фото з Elle

Щоб влізти у сукню Кім Кардашян надзичайно сильно схудла, однак після вражаючої появи зірки на головній fashion-події року в США, історик та колекціонер Скотт Фортнер, якому належить чи не найбільша колекція вбрання акторки, помітив пошкодження історичної сукні.

У мережі вже з’явилися докази зіпсутого плаття. На першому колажі – фото сукні у 2016 році, на другому – стан плаття після того, як його одягнула Кім Кардашян. Помітно, що сукня добряче розтягнулася та втратила свій першочерговий вигляд.



Кім Кардашян зіпсувала сукню Мерілін Монро / Фото з інстаграму

У сукню інфлюенсерка не влізла, тому змушена була вийти на червону доріжку з білою шубкою, яка прикрила незастібнуту частину вироба ззаді на спині.

У мережі навіть з’явилося відео, на якому помітно наскільки сукня Мерилін Монро для Кім Кардашян є замалою.

"Я дуже шанобливо ставлюся до цієї сукні та до того, що вона означає для американської історії. Я б ніколи не захотіла їсти чи сидіти в ньому та ризикувати його ушкодженням", – зазначила Кардашян перед вечіркою журналістам.

Кім Кардашян одягнула сукню лише на червону доріжку, вже за кулісами вона зняла його та одягнула точну копію легендарної сукні. Музей Ріплі зазначає, що сукня не є пошкодженою, втім у мережі вже розлетілися кадри плаття, яке зіпсувала знаменита американка.

Цікавий факт, у 2016 році сукня була продана на аукціоні майже за 5 мільйонів доларів. (У 1960-их роках воно коштувало 1440 доларів). Проте зберігається культове вбрання не в приватній колекції мільйонера будинку, а в Музеї Ріплі.



Сукня Мерілін Монро коштує 5 мільйонів доларів / Фото з інстаграму