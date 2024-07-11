Джорты –хит лета: стильный образ демонстрирует Джиджи Хадид

Американская модель Джиджи Хадид штурмует Нью-Йорк модным образом. Блондинка примерила на себе хит сезона – джорты и дополнила их красивым верхом и необычной обувью.

Джорты (шорты-бермуды из денимовой ткани) являются довольно противоречивым трендом, поскольку нравятся не всем. Однако Джиджи Хадид всегда выбирает то, что ей нравится и охотно примеряет на себе всевозможные интересности в вещах. Недавно во время прогулки, папарацци заметили модель в стильном образе.

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Эффектный образ Джиджи Хадид

Модель надела шорты выцветшего черного денима с потертыми краями. На верх она надела белоснежный кроп-топ, а на низ – красные кроссовки Adidas Gazelle. Джиджи не боится многих цветов в своем образе, поэтому охотно дополнила look минималистичной сумкой желтого цвета от Miu Miu.

Джиджи надела на шею несколько украшений на шею, солнцезащитные очки, а верх волос завязала резинкой.

Стоит отметить, что такие шорты, как в модели, летом особенно популярны, поэтому можете искать для себя варианты в голубом, белом или черном цвете.



Красивый образ Джиджи Хадид / Фото BACKGRID

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