Украинскую компанию Swim By Di не в первый раз выбирают мировые знаменитости. Бренд известен своими стильными и качественными купальниками. А теперь их успех получил еще одно подтверждение, когда для своего отдыха их модель купила американская актриса и певица Дженнифер Лопес.

К теме Найдено фото Меган Маркл, в котором она позирует в платье Санты: красивые фото

На фото из отпуска Джей Ло на Карибах можно увидеть белый лиф Swim By Di модели Caprera. На сайте такой стоит 3300 гривен.

Знаменитости полюбился этот купальник, ведь в нем она позировала на пляже и полгода назад.

Звезда выбирает этот бренд не в первый раз

Также известно, что Caprera – не единственная модель бренда, которая есть в гардеробе Дженнифер Лопес. Ранее ее уже видели в сплошном купальнике Setai – он тоже от Swim By Di.

Что известно о Swim By Di

Swim By Di – это украинский бренд, переосмысливающий классические модели купальников, которые приобрели популярность в 90-х годах. Вдохновляясь образами супермоделей из 90-х, дизайнеры создают вневременные дизайны, подчеркивающие все формы женского тела, а асимметричные купальники и глубокие вырезы – отличительная черта Swim By Di.

Знаменитости в наряде от украинских брендов

Украинские дизайнеры уже давно покорили мировых селебретис, которые выбирают наряды от наших брендов. Например, недавно Дуа Липа показала фото в кожаной куртке Masha Popova. В этом наряде певица путешествовала по Индии.

Гейли Бибер заметили с меховой сумкой из новой капсульной коллекции Артура Кулаковского.

А Марго Робби одела платье от дизайнера из Львова Мэри Фуртас. Кожаное платье-бюстье KILLA она выбрала для премии "Золотой глобус" 2024 года.