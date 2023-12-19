Редакции 24 Канала всегда приятно наблюдать за тем, как мировые знаменитости надевают вещи от украинских брендов. Каждая звезда является индивидуальностью, так что стилисты уже не ограничиваются такими брендами, как Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel или Valentino.

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Знаменитости первой величины охотно одеваются в локальные бренды, которые создают невероятный наряд, ничем не уступающий люксовому сегменту.

Под прицелы стритстайл-фотографов в этом году попали известные модели, актрисы и певицы. В образах от украинских дизайнеров сияли Леони Ганне, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Бейонсе, Хейли Бибер и многие другие.

Таких образов за год собралось десятки, так что для нас это настоящая гордость видеть, как известные звезды одевают украинские вещи и прославляют их на весь мир, ведь часто разбор гардероба попадает в мировые глянцы. Fashion 24 собрал самые популярные выходы звезд за весь год, которые нам больше всего запомнились.

Леони Ханне в J'Amemme

В начале 2024 года Леони Ханне появилась в волшебном салатовом платье от бренда J'Amemme. Популярная инфлюэнсерша одела его на отдыхе на Сейшельских островах. Этот фасон платья из плиссированной органзы достаточно узнаваем, поэтому платья от украинского бренда выбирают немало других звезд.



Эффектный выход Леони Ханне в платье украинского бренда / Фото instagram

Келли Разерфорд в Yuliya Magdych

Звезда сериала "Сплетница" Келли Разерфорд посетила гала-концерт amfAR в городе Палм-Бич, что во Флориде в вышитом платье, которое создала дизайнер со Львова Юлия Магдич. Знаменитость примеряла платье василькового цвета, вышитое черно-белыми маками.

Основательница бренда рассказала, что для пошива этого платья-вышиванки понадобился 21 километр нитей.

Селена Гомес в Olēnich

Певица и актриса Селена Гомес признана самой популярной звездой в инстаграмме. За ее профилем следит более 400 миллионов поклонников. Весной Селена надела кожаный тренчкот длины миди темно-баклажанового оттенка с карманами и поясом на талии от одесского дизайнера Яны Оленич.



Селена Гомес одела тренч от украинского бренда / Фото instagram

Бейонсе в Ruslan Baginskiy

В 2023 году американская певица впервые за 7 лет отправилась в концертный тур. Свое выступление она начала со Швеции и открыла концерт в Стокгольме в шляпе украинского бренда Ruslan Baginskiy. В серебристой шляпе появилась не только певица, но и вся ее команда.

Кендалл Дженнер в CULTNAKED

Модель Кендалл Дженнер является страстной поклонницей украинского бренда CULTNAKED. В ее гардеробе есть несколько позиций одежды от львовского дизайнера Мери Фуртас.

Для светского выхода в ресторан Кендалл выбрала брюки на высокой посадке PERIDOT KILLA и топ-бандо из веганской кожи. Майку и брюки модель выбрала в одном оливковом оттенке, создав эффект комбинезона.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото instagram CULTNAKED

Хейли Бибер в Anna October

Трендсеттер Хейли Бибер надела платье-комбинацию в сиреневом оттенке на ужин со своим мужем Джастином. Звезда выбрала для себя платье Waterlily с топом-бюстье и драпировкой на бедрах.



Хейли Бибер в платье от украинского бренда / Фото Elle

Бейонсе в FROLOV

Во время концертного тура "Renaissance World Tour" в Лас-Вегасе певица надела металлическое миниплатье, верхняя часть которого во время выступления трансформировалась в прозрачное боди с вышитым вручную сердцем FROLOV.

Свой эффектный образ она дополнила красной шляпой с прорезями для глаз, которые падали на лицо.



Роскошное платье от бренда FROLOV / Фото instagram