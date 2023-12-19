Редакції 24 Каналу завжди приємно спостерігати за тим, як світові знаменитості одягають речі від українських брендів. Кожна зірка є індивідуальністю, тож стилісти вже не обмежуються такими брендами, як Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel чи Valentino.

До теми Підсумки 2023 року: які тренди захопили світ моди

Знаменитості першої величини залюбки одягаються в локальні бренди, які створюють неймовірне вбрання, яке нічим не поступається люксовому сегменту.

Під приціли стрітстайл-фотографів цього року потрапили відомі моделі, акторки та співачки. В образах від українських дизайнерів сяяли Леоні Ганне, Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Бейонсе, Гейлі Бібер та багато інших.

Таких образів за рік назбиралося десятки, тож для нас це справжня гордість бачити, як відомі зірки одягають українське вбрання та прославляють його на увесь світ, адже часто розбір гардероба потрапляє у світові глянці. Fashion 24 зібрав найпопулярніші виходи зірок за увесь рік, які нам найбільше запам’яталися.

Леоні Ганне в J’Amemme

На початку 2024 року Леоні Ганне з’явилася в чарівній салатовій сукні від бренду J’Amemme. Популярна інфлюенсерка одягнула вбрання на відпочинку на Сейшельських островах. Цей фасон сукні з плісированої органзи є досить впізнаваним, тож сукні від українського бренду обирають чимало інших зірок.



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото instagram

Келлі Разерфорд в Yuliya Magdych

Зірка серіалу "Пліткарка" Келлі Разерфорд відвідала гала-концерт amfAR у місті Палм-Біч, що у Флориді у вишитій сукні, яку створила дизайнерка зі Львова Юлія Магдич. Знаменитість приміряла сукню волошкового кольору, вишиту чорно-білими маками.

Засновниця бренду розповіла, що для пошиття цієї сукні-вишиванки знадобився 21 кілометр ниток.

Селена Гомес в Olēnich

Співачка та акторка Селена Гомес визнана найпопулярнішою зіркою в інстаграмі. За її профілем стежить понад 400 мільйонів прихильників. Навесні Селена одягнула шкіряний тренчкот довжини міді темно-баклажанового відтінку з кишенями та поясом на талії від одеської дизайнерки Яни Оленич.



Селена Гомес одягнула тренч від українського бренду / Фото instagram

Бейонсе в Ruslan Baginskiy

У 2023 році американська співачка вперше за 7 років відправилася в концертний тур. Свій виступ вона розпочала зі Швеції та відкрила концерт у Стокгольмі в капелюсі від українського бренду Ruslan Baginskiy. У сріблястому капелюсі з’явилася не лише співачка, але й вся її команда.

Кендалл Дженнер у CULTNAKED

Модель Кендалл Дженнер є палкою прихильницею українського бренду CULTNAKED. У її гардеробі є кілька позицій одягу від львівської дизайнерки Мері Фуртас.

Для світського виходу в ресторан Кендалл обрала штани на високій посадці PERIDOT KILLA та топ-бандо з веганської шкіри. Майку та штани модель обрала в одному оливковому відтінку, створивши ефект комбінезона.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото instagram CULTNAKED

Гейлі Бібер в Anna October

Трендсеттерка Гейлі Бібер одягнула сукню-комбінацію в бузковому відтінку на вечерю зі своїм чоловіком Джастіном. Зірка обрала для себе плаття Waterlily з топом-бюстьє та драпіруванням на стегнах.



Гейлі Бібер у сукні від українського бренду / Фото Elle

Бейонсе у FROLOV

Під час концертного туру "Renaissance World Tour" у Лас-Вегасі співачка одягнула металеве мініплаття, верхня частина якого під час виступу трансформувалося на прозоре боді з вишитим вручну серцем FROLOV.

Свій ефектний образ вона доповнила червоним капелюхом з прорізами для очей, який спадав на обличчя.



Розкішна сукня від бренду FROLOV / Фото instagram