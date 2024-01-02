Раритетной фотографией, на которой Меган Маркл позирует вместе с другими девушками на одной из телепрограмм, поделился Хоуи Менделл. Американский телеведущий показал фото в 2006 году по рождественскому выпуску программы "Соглашение или нет".

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На фото вы можете увидеть Меган Маркл одетую в красное бархатное платье с воротником-бретелькой и белой меховой отделкой по вырезу и на подоле.

Стилисты уложили волосы Меган Маркл в кудри, а ее образ дополняли черные босоножки. Будущая герцогиня Сассекская улыбалась вместе с другими девушками, с которыми она участвовала в телепрограмме. Больше фото Меган Маркл смотрите по ссылке.

Меган появилась на экранах телевидения еще задолго до того, как популярность ей принес сериал "Форс-мажоры". А уже знаменитой на весь мир Меган Маркл стала после того, как вышла замуж за принца Гарри – сына британского короля Карла III.

Что известно о жизни Меган Маркл и принца Гарри

В 2020 году принц Гарри заявил о желании сложить королевские полномочия. Королевская семья поддержала желание принца Гарри и его супруги начать новую жизнь. Супруги переехали в США. Пара воспитывает 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет.

Принц Гарри сохранил свое место в линии престолонаследия. Сейчас он занимает пятое место после брата принца Уильяма и троих его детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.