Раритетною світлиною, на якій Меган Маркл позує разом з іншими дівчатами на одній з телепрограм поділився Хоуї Менделл. Американський телеведучий показав фото 2006 року з різдвяного випуску програми "Угода чи ні".

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На фото ви можете побачити Меган Маркл одягнуту в червону оксамитову сукню з коміром-бретелькою та білим хутряним оздобленням по вирізу та на подолі.

Стилісти вклали волосся Меган Маркл у кучері, а її образ доповнювали чорні босоніжки. Майбутня герцогиня Сассекська усміхалася разом з іншими дівчатами, з якими вона брала участь в телепрограмі. Більше фото Меган Маркл дивіться за посиланням.

Меган з’явилася на екранах телебачення ще задовго до того, як популярність їй приніс серіал "Форс-мажори". А вже знаменитою на увесь світ Меган Маркл стала після того, як одружилася з принцом Гаррі – сином британського короля Карла III.

Що відомо про життя Меган Маркл й принца Гаррі

У 2020 році принц Гаррі заявив про бажання скласти королівські повноваження. Королівська родина підтримала бажання принца Гаррі та його дружини почати нове життя. Подружжя переїхало до США. Пара наразі виховує 4-річного сина Арчі та 2-річну доньку Лілібет.

Принц Гаррі зберіг своє місце в лінії престолонаслідування. Зараз він посідає п'яте місце після брата принца Вільяма та трьох його дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.