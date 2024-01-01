Ксения любит устраивать для себя фотосессии и показывать интересные результаты. Звезда сериалов "Крипосная" и "Клятва врача" уже недавно показывала поклонникам фотографии в эфекном платье, а на этот раз предстала перед поклонниками в роскошном образе.

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Актриса следит за своей фигурой – правильно питается и занимается спортом, поэтому демонстрирует не только свое безупречное тело, но и примеряет трендовый наряд.

Образ Ксении Мишиной

Красный зимой стал настоящим хитом. Его популярность постоянно растет и не утихает. Все, кто следят за модой, знают, что надевать красный – это мастхев в зимнем сезоне.

Готовясь к фотосессии, Ксения Мишина подобрала себе аутфит в красных тонах. Она надела красную блузку, которую дополнила черным жакетом. Сверху знаменитость примеряла красное длинное структурированное пальто и завершила аутфит красными колготками.

Актриса надела золотистые массивные серьги, а стилисты сделали прическу в стиле мокрого эффекта. Визажистка создала для этого образа насыщенный макияж с акцентом на золотистые веки и насыщенно-бордовую помаду на губах.

Поклонники, как всегда, засыпали Ксению Мишину приятными комментариями:

"Невероятной красоты женщина";

"Очень хороший образ, сочетание элегантности и страсти";

"Вы так хороши в таком стильном красном костюме, вам он очень подходит";

"Красавица";

"Очень хороший образ, вы неотразимы".

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