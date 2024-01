Певица Тина Король в канун новогодней ночи опубликовала фото возле елки. Она позировала в образе, полностью составленном из вещей украинских брендов. Артистка выбрала для празднования твидовый укороченный красный двубортный жакет от Article. Он имеет квадратный силуэт с четкими линиями и круглым элегантным вырезом. Украшают блейзер золотистые пуговицы. На сайте бренда изделие стоит 14 200 гривен.

Под пиджак звезда надела красный корсет от BALYKINA за 13 300 гривен и джинсы-клеш от One by One. Завершила аутфит она лакированными туфлями с острым носком на высоком каблуке.

Что касается прически, то Тина Кароль выбрала неизменные для себя тщательно вложенные голливудские волны.

В "посте благодарности" певица напомнила, что верит в Украину и ВСУ, и что благодарит за каждый день именно их.

Непреодолимые. Уверены и сильны. Будем улыбаться, будем вдохновлять, будем объединять и бороться бок о бок, крепко держа строй!,

– написала артистка.

В историях, которые Кароль выложила в Новый год, она пожелала чудес и тепла в каждом доме и в сердцах.

Чем в последнее время удивляла Тина Кароль

Звезда поразила съемкой в мужском костюме, под который надела белую футболку.

Знаменитость пела колядки в атмосферном рождественском свитере и белых лосинах. Ее аутфит дополняли угги и коричневые варежки.

Также Тина Кароль позировала в трикотажном платье длины макси с черными лакированными туфлями на шпильке.