Співачка Тіна Кароль напередодні новорічної ночі опублікувала фото біля ялинки. Вона позувала в образі, який повністю склала з речей українських брендів. Артистка обрала для святкування твідовий вкорочений двобортний червоний жакет від Article. Він має квадратний силует з чіткими лініями та елегантним круглим вирізом. Прикрашають блейзер золотисті ґудзики. На сайті бренду виріб коштує 14 200 гривень.
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Під піджак зірка одягнула червоний корсет від BALYKINA за 13 300 гривень і джинси-кльош від One by One. Завершила аутфіт вона лакованими туфлями з гострим носком на високих підборах.
Щодо зачіски, то Тіна Кароль обрала незмінні для себе старанно вкладені голлівудські хвилі.
У "пості вдячності" співачка вкотре нагадала, що вірить в Україну та ЗСУ, і що дякує за кожний день саме їм.
Нездоланні. Упевнені та сильні. Будемо посміхатись, будемо надихати, будемо єднати та боротись пліч-о-пліч, міцно тримаючи стрій!,
– написала артистка.
В історіях, які Кароль виклала в Новий рік, вона побажала дива і тепла у кожному домі та у серцях.
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Зірка вразила зйомкою в чоловічому костюмі, під який одягнула білу футболку.
Знаменитість заколядувала в атмосферному різдвяному светрі та білих лосинах. Її аутфіт доповнювали угги та коричневі рукавиці.
Також Тіна Кароль позувала у трикотажній сукні довжини максі з чорними лакованими туфлями на шпильці.