Грудень доволі важкий місяць в році, тому заклопотаність та величезний потік здавалося б нескінченних справ дався таки взнаки, тому точно знайдуться ті, які ще не визначилися в чому зустрічати Новий рік, пише 24 Канал.

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Та це не найголовніша проблема, адже її можна вирішити за лічені години. Все можна придумати дуже просто, якщо у вас є ідеї або ж інфлюенсери, якими ви надихаєтеся. Варто лише підгледіти у них цікаві образи, які ви зможете легко повторити.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Господарем 2024 року буде Зелений Дерев’яний Дракон. Ця тотемна тварина любить яскраві та нейтральні кольори, тому ви залюбки можете приміряти червоні, зелені чи жовті сукні або ж зробити ставку на нейтральний бежевий, класичний чорний чи білий.

Найкращі образи на Новий рік 2024

Трикотажне зелене плаття на довгий рукав – гарний спосіб додати яскравого кольору в новорічну ніч. Господар року любить все блискуче, тож урізноманітнити образ можна завдяки босоніжкам всіяних камінцями.



Чудові сукні на Новий рік 2024 / Фото Pinterest

Леоні Ганне показує на собі красиву червону сукню з червоними туфлями-човниками із золотистим декоруванням. Пам’ятайте, що червоний – хіт сезону, тож з таким платтям ви не прогадаєте.



Чудові сукні на Новий рік 2024 / Фото Pinterest

Щоб створити образ з родзинкою – обирайте сукню з асиметрією з масивним рукавом.



Чудові сукні на Новий рік 2024 / Фото Pinterest

Білосніжне плаття – позачасова класика, тож доречно буде виглядати завжди. Для повноцінного образу не забудьте про красиві прикраси.



Чудові сукні на Новий рік 2024 / Фото Pinterest

Для ніжного образу приміряйте бежеве плаття. Довершіть образ завдяки кучерям та ефектному макіяжу.



Чудові сукні на Новий рік 2024 / Фото Pinterest