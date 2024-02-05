После неудачного образа с нарядом от российского бренда, Дженнифер Лопес снова демонстрирует свою любовь к украинским вещам. На программе "Saturday Night Live" она выступила в укороченной рубашке от нашего дизайнера Ивана Фролова. Впоследствии продемонстрировала другой аутфит – с акцентом на сине-желтые цвета.

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Образ Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес стала приглашенной гостьей на музыкальное скетч-шоу "Субботний вечер в прямом эфире". Она не только представила свой новый трек, но и продемонстрировала безупречный аутфит.

Исполнительница всегда выглядит безупречно, поэтому на этот раз в очередной раз поразила поклонников роскошным образом.

Джей Ло надела шелковую блузу молочного цвета, которую соединила с желтой юбкой длины макси. Такой фасон "рыбка" был очень популярным когда-то, впрочем артистка восстанавливает моду на юбку с объемными складками на подоле.

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Изделие певица дополнила черным поясом, а сверху надела серый жакет. Довершили ее безупречный образ синие туфли-лодочки. Ранее мировые звезды часто надевали сине-желтые наряды в знак поддержки Украины, поэтому сочетание цветов, которые отсылаются к украинскому флагу, выглядят невероятно.

Некоторые украинцы тоже заметили в образе Дженнифер посыл к украинскому флагу, поэтому присылали ей в комментариях сине-желтые сердечки. Свой комментарий под публикацией оставила Кристина Решетник, опубликовав сердечки в синем и желтом цвете.



Безупречный аутфит Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы